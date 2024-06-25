Ульяновский – о президентских выборах: «Надеюсь, что люди больше не будут голосовать карманом»

Бывший министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Тудор Ульяновский объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах как независимый кандидат при поддержке проевропейских партий, а позже обсудит с этими политическими партиями возможные формулы совместного участия.
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