Влечение к убийствам «ангарского маньяка» не делает его психически больным

Гомицидомания (неопределимое влечение к убийствам), выявленная у Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», не делает его психически больным человеком, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
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