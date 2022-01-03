«Ракицкий шел корпусом в меня, я - тоже. 50 на 50, кто выиграл, тот и молодец». Комличенко - о голе «Зениту»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в интервью «Матч ТВ» прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) признать его мяч «Зениту» во встрече 17-го тура Тинькофф РПЛ (2:2) ошибочно засчитанным.
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