Глава МИД Армении высказался о важности мира с Баку

Важность достижения мирного соглашения между Ереваном и Баку отметил Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 20 апреля в ходе встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, сообщила пресс-служба армянского МИД.
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