М42 Туманность Ориона

По какой-то причине у меня никогда раньше не было возможности похвастаться этим. Я это исправлю :) 20 февраля 2025 года они внезапно отказались от неба! Несмотря на то, что мне очень хотелось спать, я ни за что не собирался пропустить такое событие.
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