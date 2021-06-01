Обхохочешься

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Анекдоты про животных

Анекдоты про животных

Удав по пьяне вдул мартышке… Мартышка прибегает ко Льву вся в расстроенный чувствах, так мол и так, меня изнасиловал Удав и надо за это безобразие его судить! Ну, Лев – царь зверей, все-таки должен следить за порядком, защищать слабых, наказывать виновных и все такое… Собрали в лесу собрание и Лев спрашивает у Мартышки: - Мартышка, нехорошо, конечно, получилось, так вот взять и без твоего согласия тово самого…Ты, как пострадавшая сторона, чего хочешь? Как думаешь, как надо Удава наказать? - А чего тут думать? Взять, да отрубить ему его тупую башку! - Ну, Мартышка, нет, так нельзя, все-таки он тебя не убил, может отрубим хвост? - Можно и хвост, но только до самой башки! Приползает Змея ко Льву: - Меня слон изнасиловал! - Как так изнасиловал, он же такой огромный, как это у него получилось?.

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