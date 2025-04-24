Эпохальное рукопожатие: «Восток встречается с Западом»

25 апреля 1945 года состоялось историческое и в высшей степени знаковое событие – встреча союзников по антигитлеровской коалиции на реке Эльбе, поблизости от города Торгау: между войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии