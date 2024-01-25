Пойдем на прорыв? От российских военных ожидают большого наступления на фронтах СВО

Время и место сокрушительного удара — вопрос военного искусства В конце 2023-го — начале 2024-го международные наблюдатели (чаще из недружественных государств) заговорили о возможном большом наступлении российских военных в ходе СВО.
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