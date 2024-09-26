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На "АвтоВАЗе" закончилась трансмиссия для "Весты"

На "АвтоВАЗе" закончилась трансмиссия для "Весты"

Производитель приостановил сборку автомобилей Lada Vesta.На "АвтоВАЗе" закончилась трансмиссия для автомобилей "Лада Веста", сообщает Avtograd News во "ВКонтакте" (сообщество специализируется на инсайдах о работе отечественного производителя, - прим.

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