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«Торино» купит Влашича у «Вест Хэма» за 12 млн евро. Никола набрал 11 очков по «гол+пас» в аренде в итальянском клубе

Итальянский клуб заплатит 12 миллионов евро за 25-летнего хорватского полузащитника, чтобы оформить полноценный переход футболиста.

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