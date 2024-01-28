Страна и люди
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Страна и люди

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Как формируется мнение американцев о нас на примере мультсериала "Гриффины"

Как формируется мнение американцев о нас на примере мультсериала "Гриффины"

Я люблю некоторую классику США: Эдгара По, Джека Лондона, старые фильмы и мультфильмы про «Охотников за привидениями», и много чего ещё.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Мультики в Америке уже не востребованы: они генетически предрасположены не только к русофобии, но и к нацизму!
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15 час.
фарид сабиров
Запрещаю смотреть внукам амерские порнухи. Только Русские мультики
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15 час.
Олег Орлов
А вот как живут в Америке не надо наши фильмы смотреть... Достаточно их фильмов... Например &quot;Самоволка&quot; с Ван Даммом ... Там показано, как женщина, проживающая в Лос Анджелес, вдова брата главного героя, кстати имеющая работу, в фильме это показано, она сортирует овощи на конвейере и укладывает в ящики... Не может позволить ребенку купить велосипед... А гопники, чуть ли не на каждом углу, поэтому деньги на улице нельзя показывать.. Видимо американцы судят по себе о нас... И этот фильм не русские пропагандисты снимали... И это то время, в которое Трамп хочет вернуть Америку, чтобы она опять стала процветающей...
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12 час.

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