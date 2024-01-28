Как формируется мнение американцев о нас на примере мультсериала "Гриффины"

Олег Орлов

А вот как живут в Америке не надо наши фильмы смотреть... Достаточно их фильмов... Например "Самоволка" с Ван Даммом ... Там показано, как женщина, проживающая в Лос Анджелес, вдова брата главного героя, кстати имеющая работу, в фильме это показано, она сортирует овощи на конвейере и укладывает в ящики... Не может позволить ребенку купить велосипед... А гопники, чуть ли не на каждом углу, поэтому деньги на улице нельзя показывать.. Видимо американцы судят по себе о нас... И этот фильм не русские пропагандисты снимали... И это то время, в которое Трамп хочет вернуть Америку, чтобы она опять стала процветающей...