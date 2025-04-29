Кейтлин Лонг: Федрезерв США ограничивает доступ банков к крипторынку

Основательница и CEO Custodia Bank Кейтлин Лонг выступила с резкой критикой в адрес Федеральной резервной системы США, обвинив регулятора в создании препятствий для развития криптовалютной отрасли и ущемлении прав малого и независимого бизнеса на равный доступ к крипторынку.