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«Сперс» продали более 63 тысяч билетов на игру с «Уорриорз» в «Аламодоме». Это новый рекорд НБА

«Сан-Антонио» близок к тому, чтобы побить рекорд посещаемости для отдельного матча НБА в пятницу вечером, когда в гости к техасскому клубу приедет «Голден Стэйт».

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