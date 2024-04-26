Владимир Ефимов: 147 школ и детских садов построили в ТиНАО с 2012 года

С 2012 года в ТИНАО построили 48 школ и 99 детских садовС момента присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов к столице в 2012 году было построено 48 общеобразовательных школ и 99 детских садов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии