«Фрод-рулетка начала менять сценарий с мошенниками — хищник сам становится добычей»

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Чтобы эффективно противостоять растущему мошенничеству в России, нужно развивать три блока инициатив: наладить оперативный обмен данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и банками, ускорить передачу информации о кредитах в БКИ и усилить борьбу с дропперством — передачей карт третьим лицам.

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