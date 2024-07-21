«Фрод-рулетка начала менять сценарий с мошенниками — хищник сам становится добычей»

Чтобы эффективно противостоять растущему мошенничеству в России, нужно развивать три блока инициатив: наладить оперативный обмен данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и банками, ускорить передачу информации о кредитах в БКИ и усилить борьбу с дропперством — передачей карт третьим лицам.