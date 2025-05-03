🥶В Крыму сохраняются заморозки 4 мая Как предупредили в ГУ МЧС по Крыму, объявлено штормовое предупреждение.
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🥶В Крыму сохраняются заморозки 4 мая Как предупредили в ГУ МЧС по Крыму, объявлено штормовое предупреждение.