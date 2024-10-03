Джагуар Райт в ярости накричала на Usher: боится оставлять с P. Diddy собственных детей, но оставить с ним Бибера …

Джагуар Райт — женщина, которая открыто заявляет обо всех деяниях звездной элиты. В своем новом интервью она на эмоциях высказалась о том, как Джастин Бибер отказался от выступления с Usher на Super Bowl.
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