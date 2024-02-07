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Курдин считает, что Овечкину нужны хорошие партнёры для достижения рекорда Гретцки

Курдин считает, что Овечкину нужны хорошие партнёры для достижения рекорда Гретцки

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, прокомментировал гонку форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за легендарным Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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