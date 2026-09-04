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В Британии неизвестные украли 70 тысяч пинт пива Guinness

В Британии неизвестные украли 70 тысяч пинт пива Guinness

Британская полиция разыскивает два прицепа с украденным со склада пивом Guinness. Злоумышленники вывезли около 800 бочек ирландского стаута — этого объёма хватит, чтобы наполнить 70,4 тысячи пинт.

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