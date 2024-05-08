Исторические напёрстки Войти в историю или проиграть: Владимир Путин и Россия Верноподданнический стиль всегда с трудом давался, но вчерашнее приведение к присяге Верховного (простите, слово «инаугурация» изжогу вызывает) вызвало немало эмоций.
Войти в историю или проиграть: Владимир Путин и Россия
Комментарии
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Юрий Ильинов
Согласен. Есть только псевдоним. Мне кажется, что он учитель истории. Недавно где-то проскочило, что он воевал ранее. Думаю, Афганистан. На этом канале много его статей.
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17 час.
Юрий Ильинов
которые умеют воровать и обманывать, все не будут жить припеваючи. Читайте новости.
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17 час.
Александр Гриневич
С такими козырями на руках — весь мир насилья на фиг! Ни инаугурация Путина должна была быть, судя по открывшимся Арканам, а коронация! Россия — Водолей, масть вини (воздух) — Империя Знаний, Вед и Ведунов! Смотрите, как чудненько получается. Девятов говорит о связке трех сил, но их-то 4, знание — сила, где правда — лишь частность. Новые карты, новые расклады, в том числе политические.
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13 час.
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