Войти в историю или проиграть: Владимир Путин и Россия

Юрий Ильинов Согласен. Есть только псевдоним. Мне кажется, что он учитель истории. Недавно где-то проскочило, что он воевал ранее. Думаю, Афганистан. На этом канале много его статей.

Юрий Ильинов которые умеют воровать и обманывать, все не будут жить припеваючи. Читайте новости.