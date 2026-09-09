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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самюэль Умтити: «Золотой мяч» утратил смысл и вредит футболу, очень командному виду спорта. Люди больше думают о том, как выиграть этот приз, а не о командных титулах»

Бывший защитник «Барселоны»  Самюэль Умтити поделился мнением о « Золотом мяче ».  Вчера журнал France Football назвал имена 30 номинантов на приз лучшему игроку года.

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