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Владимирские новости

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Владимирский суд конфисковал автомобиль у пьяного водителя в Гусь-Хрустальном

Владимирский суд конфисковал автомобиль у пьяного водителя в Гусь-Хрустальном

Автомобиль, на котором мужчина повторно сел за руль пьяным, вернули женщине, однако областной суд машину конфисковал в доход государства.

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