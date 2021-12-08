В селе Краснолесье обследовано состояние водного объекта

По поступившей информации от граждан о возможном возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с переполнением водного объекта (озера), расположенного на территории СНТ «Мраморное» Добровского сельского поселения, мониторинговой группой в составе сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию экстремизму и терроризму администрации Симферопольского района, муниципального контроля администрации Добровского сельского поселения и руководства 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Крым осуществлен выезд в с.