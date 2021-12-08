Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergey astarshkin
    нужно мозгами работать .Уголовная ответст...
  • sergey astarshkin
    Проблему булинга надо решать с запрета пользования интернетом и телефонами - кроме кнопочного. все средства связи вм=...Уголовная ответст...
  • Nikolai Baranixin
    Какая же это "свербящая" тема у нашего "начальства"! День и ночь, все решают и решают алкогольные вопросы, заботливые...Продажу игристых ...

В селе Краснолесье обследовано состояние водного объекта

В селе Краснолесье обследовано состояние водного объекта

По поступившей информации от граждан о возможном возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с переполнением водного объекта (озера), расположенного на территории СНТ «Мраморное» Добровского сельского поселения, мониторинговой группой в составе сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию экстремизму и терроризму администрации Симферопольского района, муниципального контроля администрации Добровского сельского поселения и руководства 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Крым осуществлен выезд в с.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх