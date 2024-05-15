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Морские пехотинцы прошли обкатку танками на полигоне в Мангистау

Морские пехотинцы прошли обкатку танками на полигоне в Мангистау

Около 600 новобранцев бригады морской пехоты и базы материально технического обеспечения регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» прошли обкатку танками и полосу препятствий, передает inAktau.

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