Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 15 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 15 сентября с 8:00 до 10:00 бензин АИ-92 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь АТАН АЗС-4 — улица Русская, 136-Г АТАН АЗС-5 — улица Ковыльная, 72а АТАН АЗС-9 — улица М.