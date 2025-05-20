Реакцию фондового рынка на переговоры Путина и Трампа оценили

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Окончание вчерашних телефонных переговоров президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа вызвало бурную реакцию отечественного фондового рынка, но существенного его роста в итоге не произошло, свидетельствуют данные торгов.