Реакцию фондового рынка на переговоры Путина и Трампа оценили

Окончание вчерашних телефонных переговоров президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа вызвало бурную реакцию отечественного фондового рынка, но существенного его роста в итоге не произошло, свидетельствуют данные торгов.
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