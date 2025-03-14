100 дней до позора или триумфа

Здравствуйте, Юрий. Прекрасный анализ трудовых "успехов" команды Дони, а вишенкой на торте для нас будет элегантно оформленный отказ нашего Президента от перемирия, так думаю. Время работает на нас очевидно. Всего доброго.

Альбина Скоблина

Анализ довольно - таки меткий и хлесткий. Характер Дони Фредовича раскрыт верно. Посмотрим что будет после ста ,дней которые у него по мнению автора личные. Бывает такое. Все мы люди .но он то не простой парень и хороший человек .а президент страны ,претендующей как никогда на роль мирового гегемона.