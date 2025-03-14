Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Альбина Скоблина
    Анализ довольно - таки меткий и хлесткий. Характер Дони Фредовича раскрыт  верно. Посмотрим  что будет после ста ,дне...100 дней до позор...
  • Игорь
    А лучше приходите в четверг после дождичка, когда рак на горе свистнетВладимир Путин: м...
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    Здравствуйте, Юрий. Прекрасный анализ трудовых "успехов" команды Дони, а вишенкой на торте для нас будет элегантно оф...100 дней до позор...

100 дней до позора или триумфа

100 дней до позора или триумфа

100 дней до позора или триумфа Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Юрий. Прекрасный анализ трудовых &quot;успехов&quot; команды Дони, а вишенкой на торте для нас будет элегантно оформленный отказ нашего Президента от перемирия, так думаю. Время работает на нас очевидно. Всего доброго.
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17 час.
Альбина Скоблина
Анализ довольно - таки меткий и хлесткий. Характер Дони Фредовича раскрыт  верно. Посмотрим  что будет после ста ,дней которые у него по мнению автора личные. Бывает такое. Все мы люди .но он то не простой парень и хороший человек .а президент страны  ,претендующей как никогда на роль мирового гегемона.
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6 час.
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