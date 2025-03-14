100 дней до позора или триумфа Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
100 дней до позора или триумфа
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Юрий. Прекрасный анализ трудовых "успехов" команды Дони, а вишенкой на торте для нас будет элегантно оформленный отказ нашего Президента от перемирия, так думаю. Время работает на нас очевидно. Всего доброго.
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17 час.
Альбина Скоблина
Анализ довольно - таки меткий и хлесткий. Характер Дони Фредовича раскрыт верно. Посмотрим что будет после ста ,дней которые у него по мнению автора личные. Бывает такое. Все мы люди .но он то не простой парень и хороший человек .а президент страны ,претендующей как никогда на роль мирового гегемона.
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6 час.
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