24T Новости

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Давно пора запретить японцам лов в своих водах!Японцы возмущены ...
  • Mikhail Stepanov
    Насколько опаскудились хохлы всего лишь за 30 лет!ВСУ бросают тела ...
  • Mikhail Stepanov
    О чем вести переговоры с пиндосами и их НАТО? Хохложопым все равно осталось не долго!СМИ: США и НАТО м...

Когда в сентябре 2023 придут детские выплаты: все даты начислений для родителей

Когда в сентябре 2023 придут детские выплаты: все даты начислений для родителей

Детские выплаты — важная финансовая поддержка для семей, нуждающихся в помощи государства. Каждый месяц родители с нетерпением ожидают этих выплат, которые могут существенно облегчить их финансовое положение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх