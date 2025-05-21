Актеру Андрею Максимову желали смерти после роли маньяка Фишера в одноименном сериале 2023 года. В основе сюжета история одного из самых жестоких преступников в истории СССР Сергея Головкина, который орудовал в Московской области в конце 1980-х и убивал маленьких мальчиков.