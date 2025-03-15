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Двух подростков задержали под Калугой по подозрению в поджоге ж/д инфраструктуры

Двух подростков задержали под Калугой по подозрению в поджоге ж/д инфраструктуры

Двух подростков в Калужской области задержали по подозрению в поджоге железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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