Гигант обновился: в России стартовали продажи GWM Poer King Kong 2025

Great Wall начал продажи в России пикапа GWM Poer King Kong 2025 года выпуска. Цены на новые машины такие же, как на версии 2024 года, но на них не действует прямая скидка, поэтому по факту они на 200 тыс.
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