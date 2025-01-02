Жителей Ямала в ближайшие дни ждет похолодание до –28 градусов

На Ямале в ближайшие дни температура воздуха понизится на более чем десять градусов. Так, в ночь на 5 января в округе ожидается до 28 градусов мороза, сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии