Бывший директор департамента культуры ХМАО отбился от претензий, после которых ушел в отставку

Бывший директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов оспорил наказание по делу об административном нарушении, которое получил из-за срыва сроков проведения капремонта дома культуры «Аванград» в поселке Алябьевском Советского района.
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