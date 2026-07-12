На эту русофобскую мразь даже яда жалко. Все , кто брызгал желчью в сторону России : Маккейн, теперь вот Грэм и это ждёт всех , кто против России.

Александр Салтановский

Не уж то правда, какая замечательная новость, отбросил коньки один из самых отъявленных русофобов, пожалуй большим был только контуженный маккУйн, сбитый во Вьетнаме нашей ракетой, до конца своих дней так и не пришедший в себя от удара головой о какую то железяку!