Американская политическая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила, что Россия якобы может быть причастна к смерти американского сенатора Линдси Грэма.
Активистка Лумер предположила, что Россия могла отравить сенатора Грэма
Комментарии
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ШКИПЕР
На эту русофобскую мразь даже яда жалко. Все , кто брызгал желчью в сторону России : Маккейн, теперь вот Грэм и это ждёт всех , кто против России.
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4 н.
Александр Салтановский
Не уж то правда, какая замечательная новость, отбросил коньки один из самых отъявленных русофобов, пожалуй большим был только контуженный маккУйн, сбитый во Вьетнаме нашей ракетой, до конца своих дней так и не пришедший в себя от удара головой о какую то железяку!
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4 н.
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