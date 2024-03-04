В Китае увидели возможность для мирного диалога по украинскому вопросу

Улучшение условий для участия Китая в урегулировании украинского кризиса обусловлено растущим желанием Запада закончить конфликт, а также готовностью России вести мирные переговоры в случае патовой ситуации в Киеве.
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