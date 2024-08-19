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В Бурятии простятся с пилотом разбившегося под Иркутском Ту-22М3

В Бурятии простятся с пилотом разбившегося под Иркутском Ту-22М3

Прощание с погибшим в ходе крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области пилотом Никитой Переваловым пройдет в поселке Онохой в Бурятии 19 августа, пишет газета «Вперед» Заиграевского района Бурятии.

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