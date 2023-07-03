Атака ВСУ не прошла: Уничтожен украинский Starlink под Бахмутом

ФОТО: © TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS Вчера 2,6K прочитали ВС России ликвидировали украинский Starlink под Бахмутом.
Популярные статьи
- «Россия нейтрализует военные спутники Америки, потому что кроме РФ это сделать не может никто» — протест США и ответ России
- "Тянемся к России" - Северная Корея выходит на новый уровень дружбы и начинает поставки ВПК
- Донный ядерный монстр «Скиф» на вооружении ВМФ России. Ракета может годы «спать» на дне, готовясь к Апокалипсису
Свежие комментарии