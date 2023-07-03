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  • Anlrey Boracow
    А вот и ответочка...
  • Иван Иваныч
    Вау Явлинский реально удивляет...это на него снизошло или откровение свыше? Козе понятно, что принять решение граждан...Явлинский: Европе...
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Атака ВСУ не прошла: Уничтожен украинский Starlink под Бахмутом

Атака ВСУ не прошла: Уничтожен украинский Starlink под Бахмутом

ФОТО: © TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS Вчера 2,6K прочитали ВС России ликвидировали украинский Starlink под Бахмутом.

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