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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое мнение, что надо продумать и организовать охрану с привлечением МО, ФСБ предприятий ВПК, стратегических транспорт...Про удары по НПЗ
  • Александр Попов
    Одесситы МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Атака по сборищу ...
  • Любовь Кузьмина
    Лихо! Если конечно это правда, но лучше убавить, чем прибавить.А так писали про Селидово, мол там побило "Искандером"...И пришел ОДАБ

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 марта 2024 года № 162

1. О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 31 января 2024 года № 153/1219-8 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации на выборах Президента Российской Федерации».

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