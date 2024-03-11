Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 марта 2024 года № 162

1. О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 31 января 2024 года № 153/1219-8 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации на выборах Президента Российской Федерации».