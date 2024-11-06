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Кыргызских женщин призвали рожать до 10 детей

Кыргызских женщин призвали рожать до 10 детей

Глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) Камчыбек Ташиев в очередной раз обратился к женщинам страны с призывом рожать больше детей на церемонии открытия нового детского сада в Нарыне.

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