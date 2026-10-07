Народная партия обвинила Санчеса в нарушении Закона о выборах

Народная партия (PP) подала жалобу на председателя правительства Испании Педро Санчеса в Центральную избирательную комиссию, посчитав его пресс-конференцию в Монклоа предвыборным митингом, сообщает издание La Vanguardia 6 октября на официальном портале.
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