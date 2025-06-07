Додон раскритиковал решение правительства о предоставлении государственной гарантии по кредиту для Energocom

Лидер ПСРМ Игорь Додон обвинил правительство в отсутствии прозрачности и создании бюджетных рисков в связи с решением передать с 1 августа поставку природного газа от компании Moldovagaz к государственной Energocom.
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