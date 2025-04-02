Nintendo Switch 2 выйдет с русским интерфейсом, Mario Kart World переведут на русский язык Г...

Nintendo Switch 2 выйдет с русским интерфейсом, Mario Kart World переведут на русский языкГоночный флагман также будет доступен на английском, японском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском, китайском и корейском языках.
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