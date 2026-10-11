Тыквенный салат с сельдереем и апельсином

Салат из сырой тыквы — лёгкое и полезное блюдо, которое готовится без термической обработки. Тыква в сыром виде сохраняет сладковатый вкус и хрустящую текстуру, отлично сочетается с сельдереем, яблоком и апельсином.
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