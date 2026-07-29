Котлеты "Исетские"

Ещё одно блюдо уральской кухни. Рецепт этих котлет был разработан в 70-х годах прошлого века для столовой при Свердловском обкоме партии, а назвали их в честь реки Исеть, которая протекает через наш город.
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