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Поварёнок с лучшими рецептами

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Котлеты "Исетские"

Котлеты "Исетские"

Ещё одно блюдо уральской кухни. Рецепт этих котлет был разработан в 70-х годах прошлого века для столовой при Свердловском обкоме партии, а назвали их в честь реки Исеть, которая протекает через наш город.

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