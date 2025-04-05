Ученые обнаружили, что Северная Америка медленно «стекает» под землю

Нижняя часть Североамериканского континента стекает вниз, и причиной этого могут быть остатки тектонической плиты, погружающейся в мантию Земли, обнаружили ученые в исследовании, опубликованном 28 марта в журнале Nature Geoscience.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии