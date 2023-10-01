1 октября - Международный день пожилых людей.

Не теряйте интереса к жизни!Стоит ли бояться старости, одиночества и изменения своего социального статуса? Стоит ли боятся утратить внешнюю привлекательность, стать неинтересными собственным детям и внукам? На эти вопросы каждый человек прекрасного возраста имеет свой мудрый ответ.
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