1 октября - Международный день пожилых людей.

Не теряйте интереса к жизни!Стоит ли бояться старости, одиночества и изменения своего социального статуса? Стоит ли боятся утратить внешнюю привлекательность, стать неинтересными собственным детям и внукам? На эти вопросы каждый человек прекрасного возраста имеет свой мудрый ответ.