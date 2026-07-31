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Мы соседи по планете

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Почему медведи съели своего друга «человека-гризли» Тимоти Тредуэлла

Почему медведи съели своего друга «человека-гризли» Тимоти Тредуэлла

Крупные хищники всегда представляют опасность. Даже если кажется, что со зверем возникла прочная эмоциональная связь, всегда есть вероятность сменить статус и превратиться из близкого друга в объект охоты.

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