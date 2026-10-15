За девять месяцев 2026 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 17 436 зданий общей площадью 5,1 млн квадратных метров, из которых 16 793 — жилые дома.
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