Как не потратить осенние каникулы впустую? Во многих регионах нашей страны у школьников начались каникулы! Это прекрасное время привести в порядок мысли и дела, отдохнуть, хорошо провести время с родственниками и друзьями, узнать что-то новое.
Как не потратить осенние каникулы впустую? Во многих регионах нашей страны у школьников начались каникулы! Это прекрасное время привести в порядок мысли и дела, отдохнуть, хорошо провести время с родственниками и друзьями, узнать что-то новое.
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