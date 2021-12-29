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Как не потратить осенние каникулы впустую?

Как не потратить осенние каникулы впустую?

Как не потратить осенние каникулы впустую? Во многих регионах нашей страны у школьников начались каникулы! Это прекрасное время привести в порядок мысли и дела, отдохнуть, хорошо провести время с родственниками и друзьями, узнать что-то новое.

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