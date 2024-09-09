Располневший до неузнаваемости звезда «Друзей» Мэтт Леблан обеспокоил поклонников

Фанаты с трудом узнали в полном пожилом мужчине звезду «Друзей» Мэтта Леблана После трагической смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри фанаты пристально наблюдают за остальными актерами, снявшимися в сериале.
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